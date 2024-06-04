Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İzlanda Cumhurbaşkanı Tomasdottir'i kutladı

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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İzlanda cumhurbaşkanı seçilen Halla Tomasdottir'e kutlama mesajı gönderdi.

Salı günü gönderdiği mesajda Çin-İzlanda ilişkilerinin son yıllarda sağlam bir gelişme ivmesi kaydettiğine dikkat çeken Xi, ticaret, yatırım, jeotermal enerji ve çevrenin korunmasının yanı sıra kültür ve turizm gibi alanlarda ikili işbirliğinde istikrarlı ilerleme ve yeni sonuçlar elde edildiğini vurguladı.

Çin-İzlanda ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletmek ve Çin-İzlanda ilişkilerini yeni bir seviyeye taşımak üzere Cumhurbaşkanı Tomasdottir ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.