Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na kutlama mesajı gönderdi

Güncel

BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Gordana Siljanovska Davkova'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, mesajında Çin ile Kuzey Makedonya arasında köklü bir geleneksel dostluğun var olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin sağlam ilerleme kaydettiğini ve iki halka fayda sağladığını söyledi.

İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirip etkileşim ve işbirliğini genişletmek ve böylelikle Çin ile Kuzey Makedonya arasındaki dostane işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.