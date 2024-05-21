Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'ya göreve başlaması dolayısıyla bir kutlama mesajı gönderdi. Xi, mesajında iki ülke arasındaki köklü dostluğa vurgu yaparak, işbirliğinin ilerleme kaydettiğini ve halklara fayda sağladığını belirtti. Xi, ikili ilişkilerin gelişimine önem verdiğini ve dostane işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarmak için çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

21.05.2024 10:20
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BEİJİNG, 21 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya cumhurbaşkanı olarak göreve başlayan Gordana Siljanovska Davkova'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, mesajında Çin ile Kuzey Makedonya arasında köklü bir geleneksel dostluğun var olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin sağlam ilerleme kaydettiğini ve iki halka fayda sağladığını söyledi.

İkili ilişkilerin gelişimine büyük önem verdiğini kaydeden Xi, karşılıklı siyasi güveni derinleştirip etkileşim ve işbirliğini genişletmek ve böylelikle Çin ile Kuzey Makedonya arasındaki dostane işbirliği ilişkilerini yeni bir seviyeye çıkarmak üzere Kuzey Makedonyalı mevkidaşı ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Makedonya, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı'na kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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