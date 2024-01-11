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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret için ülkeye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Beijing'de bir araya geldi. İki lider, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Görüştü
11.01.2024 - 14:34,  Güncelleme: 14:37
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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de resmi ziyaret için ülkeye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.

İki cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Maldiv, Dış Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Görüştü - Son Dakika
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