Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile Görüştü

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BEİJİNG, 11 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Çarşamba günü Beijing'de resmi ziyaret için ülkeye gelen Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu ile görüştü.
İki cumhurbaşkanı, ikili ilişkilerin kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildiğini duyurdu.
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