Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nikaragua\'yı desteklemeye devam edecek

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Nikaragua'nın güvenilir bir dostu olmaya hazır olduklarını ve Nikaragua'yı ulusal bağımsızlığı ile itibarını koruması yönünde kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

Xi, Çarşamba günü Nikaragua Devlet Başkanı Daniel Ortega ile gerçekleştirdiği ve ikili ilişkileri stratejik ortaklığa yükseltme kararını açıkladıkları telefon görüşmesinde, dış müdahalelere karşı koyma konusunda Nikaragua'nın arkasında olduklarını ifade etti.