Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin önemini vurguladı. Xi, Rusya Devlet Başkanı Putin'e selamlarını iletti ve diplomatik ilişkilerin 75. yıldönümü kutlamalarının önemine değindi. Lavrov ise Xi'nin liderliğini takdir etti ve iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çaba göstereceklerini belirtti.

10.04.2024 17:15
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BEİJİNG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Salı günü Beijing'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Xi, Lavrov'dan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e içten selamlarını iletmesini istedi.

Bu yılın iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu hatırlatan Xi, Çin ve Rusya'nın büyük ülkeler ve komşular arasında uyum içinde bir arada yaşama ve kazan-kazan işbirliği açısından yeni bir döneme girdiğini, bunun da iki ülke ve halkına fayda sağladığını, ayrıca uluslararası adalet ve hakkaniyete bilgelik ve güç kattığını söyledi.

Xi, "Devlet Başkanı Putin ile Çin-Rusya ilişkilerinin sorunsuz ve istikrarlı gelişimini sağlamak üzere yakın etkileşimi sürdürme konusunda mutabık kaldık. İki taraf, diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü kutlamaları ile Çin-Rusya Kültür Yılı'nı, Putin ile birlikte vardığımız önemli mutabakatı tam olarak hayata geçirmek için bir fırsat olarak değerlendirmeli" dedi.

Xi, Rus halkının kendi ulusal koşullarına uygun bir kalkınma yolu izlemesini desteklediklerini, ayrıca terörle mücadelede ve sosyal güvenlik ve istikrarın korunmasında Rusya'ya destek verdiklerini vurguladı.

Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesine her zaman büyük önem verdiklerini söyleyen Xi, Rusya ile ikili iletişimi güçlendirmeye, BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü'nde çok taraflı stratejik koordinasyonu geliştirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Xi, iki ülkenin daha fazla sorumluluk üstleneceğini, Küresel Güney'deki ülkeleri eşitlik, açıklık, şeffaflık ve kapsayıcılık ruhuyla birleştireceğini, küresel yönetişim sisteminde reformu teşvik edeceğini ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplumun inşasına güçlü şekilde öncülük edeceğini belirtti.

Lavrov ise Xi'ye Putin'in içten selam ve iyi dileklerini iletti. Lavrov, Xi'nin güçlü liderliğinde Çin'in küresel çapta dikkat çeken başarılara imza attığını ve ortak kalkınmayı başarmak için diğer ülkelere önemli fırsatlar sunduğunu, Rusya'nın ise bu başarıları derinden takdir ettiğini söyledi.

Rusya'nın dış politikasındaki önceliğinin Çin ile ilişkileri kapsamlı şekilde pekiştirip güncellemek olduğunu vurgulayan Lavrov, Putin'in sorunsuz şekilde yeniden seçilmesinin de Rusya-Çin ilişkilerinin devamlılığını güvence altına aldığını belirtti.

Lavrov, daha adil ve hakkaniyetli bir uluslararası düzenin oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla dayanışma ve işbirliğini güçlendirmek üzere iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı ciddiyetle hayata geçirmeye, ikili ve çok taraflı koordinasyonu güçlendirmeye, ayrıca Küresel Güney'deki diğer ülkelerle birlikte çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Görüştü - Son Dakika

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