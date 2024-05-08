Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi

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Karşılamadan çeşitli görüntüler
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping resmi ziyaret için Salı günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a gitti.
Xi, havalimanında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı. Karşılama töreninde geleneksel Sırp halk kültürüne ait gösteriler düzenlendi.
Xi, Sırbistan'a gitmeden evvel Fransa'ya resmi ziyaret gerçekleştirmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Belgrad'dan bildiriyor.(XHTV)
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