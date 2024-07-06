Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping Tacikistan\'dan uğurlandı

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DUŞANBE, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Cumartesi günü Tacikistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretini tamamlamasının ardından Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman tarafından havalimanından uğurlandı.

Ziyarette iki ülke arasındaki ilişkiler yeni dönemde kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükseltildi.

Bu, Xi'nin Tacikistan'a yaptığı üçüncü resmi ziyaret oldu. Rahman, 2014'teki ilk ziyaretinde de Xi'yi havalimanından uğurlamıştı. Rahman, Xi'ye "İyi kardeşler el ele yürür" dedi.

İki lider el ele yürürken Çin-Tacikistan ilişkileri de son on yıllık dönemde adım adım ilerledi.