Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Vietnam ile ilişkileri stratejik ve uzun vadeli olarak değerlendiriyor

HANOİ, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, Çin'in Vietnam ile ilişkilerini her zaman stratejik ve uzun vadeli bir perspektiften değerlendirdiğini belirtti.

Xi, Salı günü Hanoi kentinde Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong ile yaptığı görüşmede, Çin'in komşuluk diplomasisinde Vietnam ile ilişkilerine öncelik verdiğini ifade etti.

Xi, ulusal kalkınma, halkların mutluluğu ve insanlığın ilerlemesi arayışında, iki parti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni konumunu ve Çin-Vietnam kapsamlı stratejik işbirliği ortaklığının derinleştirilmesi temelinde stratejik önemi haiz ortak geleceğe sahip bir Çin-Vietnam topluluğunun inşasını Trong ile ortaklaşa ilan etmeye hazır olduğunu kaydetti.