Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin-ABD işbirliğinin güçlendirilmesini vurguladı - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin-ABD işbirliğinin güçlendirilmesini vurguladı

Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham China) Beijing'de düzenlenen yıllık değerlendirme yemeğinde yaptığı konuşmada, Çin-ABD işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

03.03.2024 14:33  Güncelleme: 14:37
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BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin'deki Amerikan Şirketler Derneği'nin (AmCham China) Beijing'de düzenlenen yıllık değerlendirme yemeğinde bir konuşma yaptı, 1 Mart 2024.

Han konuşmasında, Çin-ABD işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu. (Fotoğraf: Yue Yuewei/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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