Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı, yabancı yatırımları kolaylaştırmak için yeni adımlar açıkladı

XİAMEN, 9 Eylül (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, gönüllü dışa açılımı aktif şekilde genişletmeye devam ederek, yabancıların ülkede yatırım yapmasını kolaylaştırmak üzere daha fazla somut önlem alacaklarını söyledi.

Han salı günü Çin'in doğusundaki kıyı kenti Xiamen'de düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nın açılış töreninde konuşma yaptı.

Dünyanın belirsizliklerin ve istikrarsızlık unsurlarının artışıyla ön plana çıkan yeni bir çalkantı ve dönüşüm dönemine girdiğini, buna karşın tarihsel açıklık ve işbirliği eğiliminin değişmeksizin sürdüğünü belirten Han, fuarın her zamankinden daha büyük önem taşıdığını ifade etti.

Han, dünyanın dört bir yanından gelen şirketlerin Çin'in dışa açılımı ve kalkınmasının sunduğu fırsatları değerlendirmesini, Çin pazarındaki varlıklarını artırmaya devam etmesini ve kazan-kazan sonuçları yönünde çalışmasını beklediklerini dile getirdi.

Han, tamamlayıcılık, eşitlik ve karşılıklı fayda temelinde bilimsel, teknolojik ve sektörel inovasyona yönelik uluslararası işbirliğini güçlendirmeye kararlı olduklarını vurguladı.

Han, açık bir küresel inovasyon ekosistemi geliştirip korumak ve ortaklaşa tüm dünyaya fayda sağlayacak yeni büyüme faktörleri geliştirmek üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Han, artan ticari korumacılık ve jeopolitik riskler karşısında, küresel sanayi ve tedarik zincirlerinin daha istikrarlı, sorunsuz ve kapsayıcı gelişimini teşvik etmek ve ortaklaşa çok taraflı ticaret sistemini savunmak üzere tüm taraflarla çalışmaya hazır olduklarını da sözlerine ekledi.