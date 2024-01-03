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Çin'de 2023 yılında rekor seviyede sıcaklık kaydedildi - Son Dakika
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Çin'de 2023 yılında rekor seviyede sıcaklık kaydedildi

Çin'de 2023 yılında kaydedilen ortalama sıcaklık, ülkede meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 2023 yılında ülke genelindeki ortalama sıcaklık olağan seyirdeki yılların 0,8 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Ayrıca, Shandong, Liaoning, Xinjiang, Guizhou, Yunnan, Tianjin, Hunan, Hebei, Sichuan, Henan, Beijing, İç Moğolistan ve Guangxi dahil olmak üzere 13 eyalet düzeyinde rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar kaydedildi. Ülke genelinde ise ortalama yağış miktarı normal seyirdeki yıllara göre yüzde 3,9 oranında azalarak 615 milimetre seviyesinde gerçekleşti.

Çin\'de 2023 yılında rekor seviyede sıcaklık kaydedildi
03.01.2024 - 16:58,
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BEİJİNG, 3 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2023 yılında kaydedilen ortalama sıcaklık, ülkede meteorolojik kayıtların tam olarak tutulmaya başlandığı 1961 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Ulusal İklim Merkezi'ne göre, 2023 yılında ülke çapındaki ortalama sıcaklık 10,7 santigrat derece ile olağan seyirdeki yılların 0,8 santigrat derece üzerinde gerçekleşti. Söz konusu rakam, 2021 yılında kaydedilen 10,5 santigrat derecelik son rekoru kırdı.

Shandong, Liaoning, Xinjiang, Guizhou, Yunnan, Tianjin, Hunan, Hebei, Sichuan, Henan, Beijing, İç Moğolistan ve Guangxi dahil olmak üzere toplam 13 eyalet düzeyindeki bölgede rekor düzeyde yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Ülke genelinde ortalama yağış miktarı normal seyirdeki yıllara göre yüzde 3,9 oranında azalarak 615 milimetre seviyesinde gerçekleşti.

Kaynak: Xinhua
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