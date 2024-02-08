Çin\'de 2023 Yılında Sıcaklık Rekoru Kırıldı

BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- 2023 yılında Çin'deki ortalama sıcaklık 10,71 santigrat dereceye ulaşarak, ülkede resmi meteorolojik kayıtların tutulmaya başlandığı 1951 yılından bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Çin Meteoroloji İdaresi'ne bağlı Ulusal İklim Merkezi'nin Müdür Yardımcısı Jia Xiaolong, geçen yıl küresel ısınmanın etkisiyle Çin'deki ortalama sıcaklığın önceki yıllara göre 0,82 santigrat derece daha yüksek seyrettiğini belirtti. Jia, Çarşamba günü Beijing'de düzenlenen Çin Meteoroloji İdaresi basın toplantısında, idare tarafından derlenen bir iklim raporunu açıklarken söz konusu bilgiyi paylaştı.
Rapordan alıntı yapan Jia, geçtiğimiz yıl ülke genelinde 127 meteoroloji istasyonunda ölçülen günlük sıcaklıkların kayıtlardaki en yüksek sıcaklıklarla eşleştiğini yahut bunları aştığını belirtti.
Rapora göre, 2023 yılında Çin'de ortalama yağış miktarı 615 milimetre ile genel ortalamanın yüzde 3,9 oranında altında kalarak 2012'den bu yana görülen en düşük ikinci seviyeyi gördü.
Rapora göre, geçen yıl ülkedeki bazı bölgelerde sel felaketlerine yol açan bölgesel düzeyde 37 yağmur fırtınası yaşanırken, Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaleti 1961'den bu yana en şiddetli meteorolojik kuraklığı yaşadı. Eyaletteki kuraklık kış ve ilkbahar mevsimleri boyunca devam etti.
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