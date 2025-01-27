Çin'de 2024'te Ağaçlandırma ve Çayır İyileştirme Çalışmaları

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BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılında 4,45 milyon hektar alana ağaç dikilirken, 3,22 milyon hektarlık çayırlık alan ise iyileştirildi.

Pazar günü ormancılık ve çayır çalışmalarını ele almak üzere düzenlenen ulusal bir video konferansta açıklanan resmi verilere göre geçen yıl 2,45 milyon hektar çölleşmiş arazi kullanıma sokuldu ve ülkenin orman örtüsü yüzde 25'i aştı.

Bu çalışmalar kapsamında Çin'in kuzeybatısı, kuzeyi ve kuzeydoğusundaki çölleşmeyle mücadeleye yönelik dünyanın en büyük ağaçlandırma programı olarak bilinen Üç Kuzey Rüzgar Siperi Orman Programı'na 32 milyar yuanlık (yaklaşık 4,46 milyar ABD doları) kaynak aktarılarak 287 proje ve 58 fidanlık desteklendi.

Kentsel yeşil alanların artırılmasıyla bitki örtüsüyle kaplı yerleşim alanlarının oranı yüzde 43,32'ye yükseldi, kişi başına düşen park alanı ise 15,65 metrekareye ulaştı.

Şimdiye kadar 200'den fazla şehir "Ulusal Orman Şehri" unvanını kazanırken, köylerdeki yeşil alan oranı da yüzde 32,01'e ulaştı.

Çin Ulusal Ormancılık ve Çayır İdaresi'ne göre yıllık karbon yutağının 2023 yılında 1,2 milyar tonun üzerine çıkması ve yeni yetiştirilen orman alanının dünyada ilk sırada yer almasıyla Çin, küresel olarak yeşil alan kapsamını en fazla artıran ülke konumuna geldi.

İdare, ormancılık ve çayır endüstrisinin toplam üretim değerinin 9 trilyon yuanı aştığı Çin'in dünyada en fazla orman ürünleri ticareti yapan ve bu ürünleri en fazla üreten ve tüketen ülke konumuna geldiğini belirtti.