Çin'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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Çin'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

Çin\'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti. Bu teknolojiyle enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak. Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.

10.04.2024 14:25  Güncelleme: 14:30
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YİNGCHENG, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Yingcheng kentinde bulunan 300 megavat basınçlı hava enerji depolama istasyonu Salı günü faaliyete geçti.

Basınçlı hava enerji depolaması olarak bilinen teknolojiyle, enerji talebinin düşük olduğu zamanlarda yeraltı mağarasına hava pompalanacak, talebin arttığı zamanlarda ise basınçlı hava enerji üretmek üzere serbest bırakılacak.

Süper güç bankası olarak adlandırılan istasyonun yılda 500 milyon kilovat-saat elektrik üretmesi bekleniyor.

Kaynak: Xinhua

Hubei, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti - Son Dakika
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