Çin\'de 300 MW Basınçlı Hava Enerji Depolama İstasyonu Faaliyete Geçti

YSK Personeli Basın Mensuplarının Bayramını Kutladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) personeli, seçim sonrası itiraz sürecini takip eden basın mensuplarının bayramını kutlayarak, kolonya ve bayram şekeri ikram etti. YSK'daki seçim sonrası mesaisi, itirazları kabul etmek ve kabul edilen itirazları değerlendirmek üzere bayramda da sürüyor.