Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Çinghay eyaletinin Haişi Moğol ve Tibet Özerk İli olan 6,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Son Dakika › Güncel › Çin'de 6,3 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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