Çin\'de Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi\'nin Temeli Tamamlandı

Windows 11 Başlat Menüsü Değişiyor

Microsoft, Windows 11'e yapay zeka özellikleri getirirken Başlat menüsünde de değişiklik yapmayı planlıyor. Windows 11 önizleme 22635.3420 derlemesini test eden kullanıcılar, Başlat menüsünde Tüm Uygulamalar bölümünün ızgara düzenine geçeceğini fark etti. Bu değişiklik, uygulamalara daha kolay erişim sağlayacak ve kullanıcılara seçim imkanı sunacak. Microsoft henüz resmi olarak duyurmasa da, testlere başladığı biliniyor.