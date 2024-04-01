TİANJİN, 1 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Tianjin kentinde bulunan 2. Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi'nin en büyük binasının temel inşaatı Pazar günü tamamlandı.
A320 ve A321neo tipi uçakların üretimi için tasarlanan projenin 2026 yılı sonuna kadar hizmete girmesi bekleniyor.
Son Dakika › Güncel › Çin'de Airbus Tianjin A320 Ailesi Nihai Montaj Hattı Projesi'nin Temeli Tamamlandı - Son Dakika
Kastamonu'nun Daday ilçesi, Belçika'nın Damme şehrinde düzenlenen Uluslararası Cittaslow Komitesi Toplantısı'nda Türkiye'den Cittaslow ağına katılan yirmi 24'üncü şehir olarak ilan edildi. Daday'ın Sakin Şehirler Ağına katılımı, turizmin teşvik edilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla önemli bir fırsat sunuyor.
Afyonkarahisar'da yapılan seçimlerde CHP adayı Burcu Köksal, yaklaşık yüzde 51 oy alarak belediye başkanı seçildi. Köksal, kentin tarihinde seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu.
Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek'ten iki bisikletçi, "Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri yolculuklarıyla hacca gitmek için yola çıktı. 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve 60 yaşındaki Adem Aljic, 4 bin kilometrelik rotalarında Balkanları, Türkiye'yi ve Ürdün'ü ziyaret edecekler. Yolculukları 2 ay sürecek ve çevre bilincine dikkat çekmeyi hedefliyorlar.
Adana'nın Çukurova ilçesinde, hırsızlık şüphelisi apartman dairesinden alt kattaki balkona sarkıttığı çarşafla inmeye çalışırken dengesini kaybederek zemine düştü ve hayatını kaybetti. Şüphelinin yanında ziynet eşyası bulunduğu ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu belirtildi.
Microsoft, Windows 11'e yapay zeka özellikleri getirirken Başlat menüsünde de değişiklik yapmayı planlıyor. Windows 11 önizleme 22635.3420 derlemesini test eden kullanıcılar, Başlat menüsünde Tüm Uygulamalar bölümünün ızgara düzenine geçeceğini fark etti. Bu değişiklik, uygulamalara daha kolay erişim sağlayacak ve kullanıcılara seçim imkanı sunacak. Microsoft henüz resmi olarak duyurmasa da, testlere başladığı biliniyor.
Kibar Holding'in yeni girişimi K-RIDES, Türkiye motosiklet piyasasına yepyeni bir soluk getiriyor. K-RIDES, Royal Enfield ile iş birliği yaparak, markanın orta hacimli ve macera dolu modellerini Türk motorseverlerle buluşturuyor. İş birliği kapsamında Bullet, Classic, HNTR350, Meteor, Super Meteor, Interceptor, Continental GT ve Himalayan modelleri Türkiye'de satışa sunulacak.
Certain Affinity, Halo ve Call of Duty gibi popüler oyun serileriyle tanınan bir oyun stüdyosu, beklenmedik bir şekilde yaklaşık yüzde 10'luk bir işten çıkarma gerçekleştirdi. Şirketin CEO'su Max Hoberman, oyun endüstrisinin ekonomik zorluklarından bahsederek bu kararı aldıklarını açıkladı. Etkilenen çalışanların çoğunun iş operasyonları rollerinde olduğu belirtilirken, geliştirici ekiplerin güvende olduğu ifade edildi.
realme, önümüzdeki ay küresel pazarlarda C65 adlı yeni bir bütçe dostu akıllı telefonu piyasaya süreceğini duyurdu. C65'in Siyah, Mor ve Altın renk seçenekleriyle geleceği ve Samsung Galaxy S22 serisine benzeyen bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. Telefon, 90Hz yenileme hızına ve 625 nit yüksek parlaklığa sahip 6,67 inç LCD ekran, MediaTek Helio G85 yonga seti, 4GB'a kadar RAM, 50 Megapiksel ana kamera, 8 Megapiksel selfie kamera, 5000mAh batarya ve 45W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olacak.
Elon Musk, yapay zekanın insanlığı tehdit etme ihtimalinin yüzde 20 olduğunu belirtirken, bir yapay zeka araştırmacısı olan Roman Yampolskiy ise bu riskin daha yüksek olduğunu savunuyor. Yampolskiy'e göre, süper zeki makinelerin kontrol edilemez hale gelmesi nedeniyle yapay zeka kaynaklı kıyamet olasılığı yüzde 100'e yakındır. Diğer uzmanlar da yapay zekanın insanlığa zarar verme potansiyeline dikkat çekiyor.
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