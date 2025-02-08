Çin'de Alçak İrtifa Taşımacılığı Standartları Geliştiriliyor - Son Dakika
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Çin'de Alçak İrtifa Taşımacılığı Standartları Geliştiriliyor

Çin, alçak irtifa taşımacılığı ve yapay zeka için standart geliştirme çağrısında bulundu.

08.02.2025 18:37
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BEİJİNG, 8 Şubat (Xinhua) -- Çin Ulaştırma Bakanlığı, alçak irtifa taşımacılığı ve yapay zeka konularında karayolu ve havayolu işbirliğine yönelik standartların geliştirilmesinin hızlandırılması çağrısında bulunarak söz konusu alanların 2025 yılında kilit önceliğe sahip olduğunu söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, cuma günü gerçekleştirilen ve 2024-2027 döneminde taşımacılık sektörü standartlarının iyileştirilmesine yönelik görevlendirme planının onaylandığı toplantıda bu yönde bir talimat da yayımlandığı belirtildi.

Bakanlık, ulaştırma sektörünü daha akıllı ve dijital hale getirmeyi amaçlayan hizmet standardizasyonu ulusal pilot programı çerçevesinde akıllı taşımacılığı teşvik eden adımların atılması gerektiğini kaydetti.

Çin son yıllarda kısa mesafeli, bölgeler arası ve şehir içi teslimatlarda kilit rol oynayan insansız hava araçlarıyla alçak irtifa taşımacılığı ve lojistiğini aktif olarak geliştirmiş durumda.

Bakanlığın verilerine göre 2024 yılında ülke genelinde yaklaşık 2,7 milyon paketin teslimatında dronelar kullanıldı.

Linksum Dijital Sektör Enstitüsü'nün yayımladığı Çin alçak irtifa lojistik geliştirme raporuna göre sektörün pazar büyüklüğü 2020'de 27,18 milyar yuan (yaklaşık 3,8 milyar ABD doları) iken 2023'te 58,18 milyar yuana yükseldi. Bu sayının, 2025 yılına kadar 120-150 milyar yuana ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Xinhua

ulaştırma bakanlığı, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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