Çin'de Altın İthalat ve İhracatında Düzenleme

BEİJİNG, 28 Haziran (Xinhua) -- Çin Merkez Bankası ve Çin Gümrük Genel İdaresi, idari süreçleri sadeleştirmek, ticareti kolaylaştırmak ve bireylerin sınır ötesine taşıdığı altının yönetimini iyileştirmek amacıyla, altın ve altın ürünlerinin ithalatı ve ihracatına ilişkin düzenlemelerde değişiklik önerisinde bulundu.

Çin Merkez Bankası, taslak değişikliğini gelişen ekonomik koşullar, yasal gereklilikler ve politika düzenlemelerine uygun olarak mevcut yasal çerçeveyi güncellemek amacıyla Gümrük Genel İdaresi ile ortaklaşa hazırladıklarını belirtti.

Taslak, Merkez Bankası ile gümrük makamlarının, bireylerin sınır ötesine altın ve altın ürünleri taşıması veya göndermesine yönelik ortak kurallar belirlemesini gerektiren hükmün kaldırılmasını öngörüyor.

Taslak doğrultusunda bu tür sınır ötesi hareketler, yönetimi daha da optimize etmek amacıyla gümrük denetimine tabi olmaya devam edecek.

Taslak değişiklikleriyle ayrıca, uygulamada etkisi kanıtlanmış tedbirlerin resmileştirilmesi yoluyla işletmeler ve halk için kolaylık sağlanması hedefleniyor.

Merkez Bankası'na göre taslağın hedefleri arasında, gümrük denetiminin kapsamını netleştirerek, aracı olarak faaliyet gösteren dış ticaret şirketlerine yönelik denetimleri ve ihlallere ilişkin yaptırımları sıkılaştırıp önleyici denetimi güçlendirmek de bulunuyor.