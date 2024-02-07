Çin'de Bahar Bayramı için Fener Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı için Fener Fuarı Düzenlendi

Çin\'de Bahar Bayramı için Fener Fuarı Düzenlendi

Çin'in Hebei eyaletinin Zhengding ilçesinde, Bahar Bayramı'na özel olarak düzenlenen fener fuarında yaklaşık 1.000 fener sergilendi. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri tarafından bildirilen habere göre, fuar ziyaretçilerine çeşitli renklerde ve şekillerde fenerler sunuldu.

07.02.2024 13:30
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Fener fuarından çeşitli görüntüler

Bahar Bayramı yaklaşırken, Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Zhengding ilçesinde yaklaşık 1.000 fenerin sergilendiği bir fener fuarı düzenlendi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Zhengding'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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