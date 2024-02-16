Çin\'de Bahar Bayramı seyahat furyasında rekor kırıldı

Güncel

BEİJİNG, 16 Şubat (Xinhua) -- Çin'de 40 gün sürecek Bahar Bayramı seyahat furyasının ilk yarısı olan 26 Ocak-14 Şubat tarihlerinde 230 milyon kişi trenle seyahat etti.

Çin Devlet Demiryolları tarafından Perşembe günü yapılan açıklamaya göre, Çarşamba günü 14,25 milyon yolcu sayısına ulaşılarak Bahar Bayramı seyahat furyasında günlük yolcu sayısında rekor kırıldı.

Sekiz günlük tatilin Cumartesi günü sona erecek olması nedeniyle de trenle seyahat edecek yolcu sayısının Perşembe günü 15,2 milyonu bulması bekleniyor.

Bu sene 10 Şubat'a denk gelen Bahar Bayramı Çin'in en büyük geleneksel bayramı olarak kutlanıyor. Bu yıl 26 Ocak'ta başlayan Bahar Bayramı seyahat furyası 5 Mart'ta sona erecek.