Çin\'de Bahar Bayramı seyahat yoğunluğu artıyor

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BEİJİNG, 2 Şubat (Xinhua) -- Sektör verilerine göre, Bahar Bayramı seyahat yoğunluğunun ilk haftası olan 26 Ocak ile 1 Şubat arasında Çin'in demiryolu ağı ile 81,55 milyon sefer gerçekleştirildi.

Çin Devlet Demiryolları Grup Ltd. Şti. tarafından yapılan açıklamada, bunun geçtiğimiz hafta boyunca her gün ortalama 11,65 milyon demiryolu seyahati anlamına geldiği belirtildi.

Çin Demiryolları, bu yılki Bahar Festivali seyahat yoğunluğu sırasında 2023 seviyesine kıyasla yüzde 37,9 artışla toplam 480 milyon demiryolu seyahati yapılacağını tahmin ediyor.

"Chunyun" olarak da bilinen ve 26 Ocak'ta başlayıp 5 Mart'ta sona erecek olan seyahat furyasında yüz milyonlarca insan aileleriyle yeniden bir araya gelmek için evlerine seyahat edecek.

Bahar Bayramı ya da Çin Ay Yeni Yılı bu yıl 10 Şubat'a denk geliyor. Bu yılki tatil 10-17 Şubat tarihleri arasında yapılacak ve önceki yıllara kıyasla bir gün daha uzun olacak.