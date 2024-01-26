Çin\'de Bahar Festivali için rekor seyahat beklentisi

BEİJİNG, 26 Ocak (Xinhua) -- Çin, Bahar Festivali yahut Ay Yeni Yılı'ndan 15 gün önce rekor sayıda seyahatin gerçekleşmesinin beklendiği, yılın en büyük nüfus göçünü Cuma günü resmen başlattı.

Ulaştırma Bakanlığı'na göre 2024 seyahat furyasında tahmini 9 milyar yolcu seyahati yapılması bekleniyor.

Bakanlık, toplam seyahat sayısının yaklaşık yüzde 80'ine tekabül eden 7,2 milyar seyahatin şahsi araçlarla yapılacağını, 1,8 milyar seyahatin ise demiryolları, karayolları, su yolları ve sivil havacılık yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Çin'in demiryolu operatörü Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin demiryollarının bu seyahat sezonunda 480 milyon yolcuya hizmet vermesinin beklendiğini ve günlük ortalama 12 milyon seyahat yapılarak bir önceki yıla göre yüzde 37,9 artış kaydedileceğini belirtti. Seyahat furyasının ilk günü olan Cuma günü ise yaklaşık 10,6 milyon tren seyahati yapılması bekleniyor.

"Chunyun" olarak da bilinen 40 günlük seyahat furyası, yüz milyonlarca insanın memleketlerine dönerek arkadaşları ve aileleriyle yeniden bir araya gelmesine sahne olacak.

Bu yılki Ay Yeni Yılı 10-17 Şubat tarihleri arasında kutlanacak ve önceki yıllara kıyasla bir gün daha uzun olacak. Aile buluşmalarına yönelik artan talep ile yükselen seyahat talebi üst üste gelirken, tatilin de uzamasıyla ülkenin ulaşım sistemine daha fazla yük binecek.