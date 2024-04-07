Çin'de balıkçı teknesi ve konteyner gemisi çarpışması sonucu 8 kişi kayıp

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SANYA, 7 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin güneybatı kıyısı açıklarında Çarşamba günü bir balıkçı teknesiyle Panama bandıralı bir konteyner gemisinin çarpışması sonucu batan teknedeki 8 kişiden halen haber alınamıyor.

Eyaletteki deniz arama ve kurtarma merkezinin Pazar günü yaptığı açıklamaya göre, sualtı robotları ve uzaktan kumandalı sualtı araçları gibi ileri teknolojilerin desteğiyle devam eden arama kurtarma çalışmaları sayesinde batık balıkçı teknesinin yeri Cumartesi günü tespit edildi. Ancak bölgedeki hızlı akıntı ve batık teknenin etrafında balık ağlarının bulunması nedeniyle dalgıçlar tekneye giremedi.

Cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla kurtarma botları, uçaklar ve kurtarma personeli, 5.700 deniz mili kareden büyük bir alanda kayıpları aramak üzere bölgeye sevk edildi.

"Yuenan Aoyu 36062" adlı balıkçı teknesi Çarşamba gece yarısı Ledong ilçesine bağlı Yinggehai kasabasının 22 deniz mili güneybatısında Panama bandıralı konteyner gemisi "SITC DANANG" ile çarpışmıştı.