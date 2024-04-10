Çin'de balıkçı teknesi ve ticaret gemisi çarpışması sonucu 6 kişinin cesedi bulundu

SANYA, 10 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin güneybatı kıyısı açıklarında bir balıkçı teknesi ile bir ticaret gemisinin çarpıştığı kazadan bir hafta sonra denizden 6 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, iki kişi ise halen kayıp.
Eyalet deniz arama ve kurtarma merkezinin Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, "Yuenan Aoyu 36062" adlı balıkçı teknesi 3 Nisan sabahı saat 00.15 sularında Sanya Limanı'nın yaklaşık 60 deniz mili batısında Panama bandıralı "SITC DANANG" adlı konteyner gemisiyle çarpıştı. Kazada balıkçı teknesi batarken, teknedeki 8 kişi kayboldu.
Su altı robotları ve uzaktan kumandalı su altı araçları gibi teknolojiler sayesinde batık geminin yeri 6 Nisan'da tespit edildi. Ancak hızlı akıntı ve batık geminin etrafındaki balıkçı ağları yüzünden dalgıçlar kamaraya giremedi.
Salı günü sabah saatlerinde profesyonel dalgıçlarla arama ve kurtarma operasyonu gerçekleştirilerek kamarada bulunan 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazeler akşam saat 20.10 sularında denizden çıkarılarak bir kurtarma gemisiyle Sanya'ya götürüldü.
Kalan iki kişiyi arama çalışmaları ise halen devam ediyor.
Salı günü saat 21.00 itibarıyla arama kurtarma çalışmaları için 140 arama ve kurtarma gemisi, 18 uçak ve 1.300'den fazla personel görevlendirilirken, çalışmalar toplamda 9.400 deniz mili kareden (yaklaşık 32.000 kilometrekare) büyük bir alanı kapsıyor.
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