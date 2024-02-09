Çin\'de Banka Kredileri Ocak Ayında Rekor Seviyeye Ulaştı

Çin'de hükümetin yeni yılda ekonomik büyümeyi istikrara kavuşturma çabalarının bir göstergesi olarak banka kredileri ocakta en yüksek aylık seviyeye ulaştı.
Çin Merkez Bankasından (PBoC) yapılan açıklamaya göre, bankaların ocak ayında verdiği yeni yuan kredilerinin toplamı 4,92 trilyon yuan (yaklaşık 684 milyar dolar) oldu.
Kredi miktarı, geçen yılın ocak ayında verilen 4,90 trilyon yuanı aşarken; aylık olarak en yüksek seviyeye ulaştı.
Banka kredileri, borç tahvilleri ve hisse senedi fonlarından oluşan toplam finansman 6,5 trilyon yuana (yaklaşık 910 milyar dolar) çıkarken geçen yılın ocak ayına göre 506,1 milyar yuan (yaklaşık 70,4 milyar dolar) artış gösterdi.
Yılın ilk ayı, finansman çevrimlerinde banka kredilerinin yoğun olduğu bir dönem olarak biliniyor.
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'de merkezi hükümet, reel ekonomiyi destekleme çabaları kapsamında yenilikçi teknolojiler, yeşil kalkınma, dijital ekonomi, şehircilik ile konut sektörünün bazı alanlarında kredilerin genişleteceğini bildirmişti.
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