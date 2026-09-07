Çin\'de bilişim ve iletişim sektörü için 2030 hedefli kalkınma planı açıklandı

BEİJİNG, 7 Eylül (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı, 15. Beş Yıllık Plan döneminde (2026-2030) bilişim ve iletişim sektörünün yüksek kaliteli kalkınmasını teşvik etmek üzere kalkınma planı yayımladı.

Plana göre, 2030 yılına kadar geniş kapsama alanı ve ileri performansa sahip yeni nesil bir iletişim ağının tam olarak kurulması öngörülüyor. Ayrıca bilişim ve iletişim sektörünün teknolojik açıdan gelişmiş, güvenli ve kontrol edilebilir şekilde gelişimine hız verilecek.

Teknoloji ve yönetimi entegre eden faal ve verimli bir yönetişim sisteminin etkin şekilde kurulmasını öngören plana göre, tüm alanlarda koordinasyon ve tatbiki uygulamayı içeren ağ ve veri güvenliği kapasiteleri de önemli ölçüde artırılacak.

Güçlenme düzeyi ve küreselleşme derecesi daha da iyileştirilecek olan sektörün modernizasyonu için 2035 yılına kadar sağlam bir temel oluşturulacak.

Planda sektör için 2030 yılına kadar ulaşılması gereken 13 temel gösterge ortaya konuluyor. Bu göstergeler arasında 4,1 trilyon yuan (yaklaşık 604,8 milyar ABD doları) gelir elde edilmesi, enformasyon altyapısına 3,8 trilyon yuan tutarında kümülatif yatırım yapılması ve toplam telekomünikasyon iş hacminde yıllık ortalama yüzde 7 büyüme sağlanması yer alıyor.

2030 yılına kadar her 10.000 kişiye 5G-A türünde olanlar da dahil olmak üzere 50 adet 5G baz istasyonu düşeceğini kaydeden bakanlık, akıllı bilgi işlem gücünün 9.800 EFLOPS'a ulaşacağını ve 5G piyasaya giriş oranının yüzde 95'e ulaşacağını belirtti.

Bilgi işlem performansını ölçmekte kullanılan EFLOPS (ExaFLOPS) birimleri, saniyede 1 kentilyon işlem gücünü temsil ediyor.