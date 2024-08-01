Çin'de Çevrim İçi Kimlik Numarası Verilmesi Endişe Yaratıyor - Son Dakika
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Çin'de Çevrim İçi Kimlik Numarası Verilmesi Endişe Yaratıyor

Çin'de vatandaşlara çevrim içi kimlik numarası verilmesini öngören yasa tasarısı, sosyal kontrolün daha da sıkılaşması yönünde endişelerin artmasına neden oldu. Tasarı, hükümetin kişisel bilgileri toplamasına olanak sağlayabileceği endişesiyle tepkilere neden oldu. Hukuk profesörü Lao Dongyan ve üç Çinli avukat da tasarının kişilerin çevrim içi konuşma ve davranışlarını kontrol altına almayı amaçladığını belirtti.

01.08.2024 13:53
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Çin'de, vatandaşlara çevrim içi kimlik numarası verilmesini öngören yasa tasarısı, sosyal kontrolün daha da sıkılaşması yönünde endişelerin artmasına neden oldu.

Nikkei Asia'nın haberine göre, Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ve Çin Sanal Gerçeklik İdaresi (CAC), kişisel bilgi güvenliğini korumak amacıyla internet sağlayıcıların özel bilgilere erişimini kısıtlamak için bir tasarı hazırladı.

Ancak, vatandaşlara "çevrim içi kimlik numarası" tanımlanmasını öngören tasarı, hükümetin kişisel bilgileri toplamasına olanak sağlayabileceği endişesiyle tepkilere neden oldu.

Tasarıda, Ulusal Ağ Kimliği Doğrulaması (NNIA) sistemi kullanılarak, vatandaşlara sanal gerçeklikte kullanmaları için harf ve sayılardan oluşan bir kimlik ve sertifika verilmesi öngörülüyor.

Sanal kimlik ve sertifika almak için kullanıcıların kimlik kartlarını yüklemeleri, yüzlerini taratarak kimliklerini doğrulamaları ve hesaplarını telefon numaralarıyla eşleştirmesi gerekiyor.

Pekin'deki Tsinghua Üniversitesi'nden hukuk profesörü Lao Dongyan, Weibo sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, tasarının, kişilerin çevrim içi konuşma ve davranışlarını kontrol altına almayı amaçladığını iddia etti.

Bu sanal kimliklerin, kişilerin internette bıraktığı tüm izlerin toplanmasına neden olacağını söylemesinin ardından Lao'nun yorumları, Weibo tarafından sansürlendi.

Şangay, Pekin ve Shenzhen'deki üç Çinli avukat da, Lao'nun değerlendirmelerine katıldıklarını belirtti, ancak konunun hassasiyeti nedeniyle isimlerini vermedi.

Avukatlar, hükümetin, kişilerin çevrim içi konuşma veya davranışlarından memnun olmadığında internet erişimini kesebileceğini ifade etti.

Kaynak: AA

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