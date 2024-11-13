Çin'de Cinsel İstismar Suçlularına İdam Cezası - Son Dakika
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Çin'de Cinsel İstismar Suçlularına İdam Cezası

Çin'de çocuklara cinsel istismar suçundan 3 kişi idam edildi; mahkeme sıfır tolerans uygulayacak.

13.11.2024 17:19
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BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin'de çocuklara yönelik cinsel istismar suçundan hüküm giymiş 3 kişi idam edildi.

Ülkenin en yüksek mahkemesi olan Çin Yüksek Halk Mahkemesi, çarşamba günü idam edilen hükümlülerin tamamının 14 yaş altındaki kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunmaktan hüküm giydiğini açıkladı. Mahkeme, idamların Çin'in çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarına karşı sıfır tolerans politikasını yansıttığını ve bu tür suçlara karşı daha fazla caydırıcılık sağlamasını beklediklerini kaydetti.

İdam edilen üç kişiden biri olan Guo soyadlı ilkokul öğretmeni, 2013-2019 yılları arasında altı kız öğrenciye 100'den fazla kez cinsel istismarda bulunmaktan suçlu bulundu. Mağdurların tamamı Guo tarafından ilk kez istismar edildiklerinde 14 yaşından küçüktü.

İdam edilen ikinci kişi olan Shang soyadlı bir işçinin ise 2011-2020 yılları arasında 8 kız çocuğuna hile veya zor kullanarak cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Shang, mağdur çocuklara parklar, otobüsler ve anaokulu kapıları da dahil olmak üzere çeşitli kamusal alanlarda buluşmuştu. Açıklamada Shang'ın mağdur çocukların bazılarını uygunsuz görüntülerini ifşa etmekle tehdit ederek istismarı sürdürmeye zorladığı da belirtildi.

İdam edilen üçüncü kişi olan Gong soyadlı köy esnafı, köyündeki 12 yaşındaki bir kız çocuğunu 2015 yılından başlayarak yaklaşık beş yıl boyunca cinsel ilişkiye zorlamaktan suçlu bulundu. Açıklamaya göre 2020 yılında Gong ve diğer suçlular tarafından birden fazla kez istismara uğrayan mağdur, 16 yaşında kendi canına kıydı.

Yüksek Mahkeme, Çin halk mahkemelerinin çocuk cinsel istismarı suçlarına ilişkin idam cezası gerektiren davalarda kararlı bir şekilde ceza vereceğini vurguladı.

Açıklamada, çocuklara yönelik cinsel istismar vakalarının faillerinin çoğunun, mağdurların aile üyeleri, öğretmenleri veya komşuları olduğu ya da mağdurlarıyla internet üzerinden tanıştıkları belirtildi. Çocuklara yönelik cinsel istismar suçlarının faillerinin genellikle kendilerini koruma becerisi düşük, aile gözetimi yetersiz, özellikle de ebeveynleri çalışmak için uzaklarda olan kırsal kesim çocukları ile zihinsel engelli çocukları hedef aldığı belirtildi.

Çin Ceza Kanunu'na göre, 14 yaşın altındaki bir kız çocuğuyla cinsel ilişkiye giren bir kişi tecavüz suçu işlemiş sayılıyor ve daha ağır bir cezayla karşı karşıya kalıyor.

Kaynak: Xinhua

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