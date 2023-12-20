16:15 •
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kültür sanat üretiminde arzu edilen seviyede değilsek bunu tartışmak zorundayız•
15:49 • •
14:47 •
İsrailli gazeteciden skandal sözler: 100 bin kişinin öldürüldüğü daha ölümcül bir saldırı başlatmalıydık•
BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Linxia Hui Özerk İli'ne bağlı Jishishan İlçesi'nin Liuji kasabasında kurtarma çalışmaları yürüten askerler, 19 Aralık 2023.
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde Pazartesi gecesi meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Çin Halk Kurtuluş Ordusu ve Halk Silahlı Polis Kuvvetleri bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk etti. (Fotoğraf: Hou Chonghui/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Gansu'da deprem sonrası kurtarma çalışmaları başladı. - Son Dakika