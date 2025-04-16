Çin\'de Dünyanın En Genç Yapay Kalp Hastası

WUHAN, 16 Nisan (Xinhua) -- Çin'de son evre kalp yetmezliği tanısı konmuş bir çocuğa şimdiye kadar geliştirilmiş en küçük ve en hafif yapay kalp olan, manyetik levitasyon teknolojisiyle çalışan biventriküler kalp destek cihazı takıldı. 7 yaşındaki çocuk, yapay kalp nakledilen dünyanın en genç hastası oldu.

Doktorlar salı günü yaptıkları açıklamada, bu ayın başlarında Çin'in orta kesimindeki Wuhan kentinde bulunan Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Tongji Tıp Fakültesi'ne bağlı Sendika Hastanesi'nde gerçekleştirilen ameliyatın, pediyatrik kalp alanında küresel çapta bir dönüşüm başlatabilecek atılım olduğunu söyledi.

Junjun takma adını kullanan çocuğa nakledilen yapay kalp, sadece 45 gram ağırlığa ve 2,9 santimetre çapa sahip.