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Çin'de dünyanın en yüksek köprüsü yapımı devam ediyor - Son Dakika
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Çin'de dünyanın en yüksek köprüsü yapımı devam ediyor

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yapımı devam eden Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü, dünyanın en yüksek köprüsü olacak. İnşaatın yarısı tamamlandı ve köprünün Haziran 2025'e kadar tamamlanması planlanıyor. Köprü, kanyonu geçme süresini önemli ölçüde azaltarak yaklaşık 70 dakikadan sadece bir dakikaya indirecek. Guizhou eyaleti, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor.

Çin\'de dünyanın en yüksek köprüsü yapımı devam ediyor
28.12.2023 - 14:48,
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GUİYANG, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde yapımı devam eden ve dünyanın en yüksek köprüsü olacak Huajiang Büyük Kanyon Köprüsü'nün Haziran 2025'e kadar tamamlanması bekleniyor.

Çarşamba günü düzenlenen bir basın toplantısına göre, yaklaşık iki yıl önce Guizhou'nun güneybatısındaki derin bir vadide yapımına başlanan inşaatın yarısı tamamlandı.

2.890 metre uzunluğundaki çelik kirişli asma köprü, Guizhou'daki bir otoyolun parçası olup, vadi tabanından köprü tabliyesine kadar 625 metrelik tasarım yüksekliğine sahip olacak.

Köprü, kanyonu geçme süresini önemli ölçüde azaltarak yaklaşık 70 dakikadan sadece bir dakikaya indirecek.

Eyalet yönetimi tarafından düzenlenen basın toplantısına göre, köprü temalı bir dizi gezi ve eğlence programı yapılması planlanıyor.

İnişli çıkışlı dağlar ve vadiler arasında yer alan Guizhou, dünyanın en yüksek 100 köprüsünün neredeyse yarısına ev sahipliği yapıyor. Guizhou ve Yunnan eyaletlerinin sınırında bulunan Beipanjiang Köprüsü şu anda dünyanın en yüksek köprüsü olarak bir vadinin yaklaşık 565 metre üzerinde, 200 katlı bir binaya eşdeğer yükseklikte bulunuyor.

Kaynak: Xinhua
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