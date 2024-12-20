Çin'de Elektrik Tüketimi Yüzde 7,1 Arttı

BEİJİNG, 20 Aralık (Xinhua) -- Ekonomik faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi, Çin'de yılın ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,1 arttı.
Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından perşembe günü yayımlanan verilere göre, söz konusu dönemde birincil sektörlerin elektrik tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artarken, bu artış ikincil sektörlerde yüzde 5,3 ve üçüncül sektörlerde ise yüzde 10,4 oranında gerçekleşti.
İdareye göre, Çin'deki konutlarda elektrik kullanımı da bu dönemde yüzde 11,6 oranında artarak güçlü bir büyüme kaydetti.
Veriler, yalnızca kasım ayında elektrik kullanımının bir önceki yılın kasım ayına kıyasla yüzde 2,8 arttığını gösterdi.
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