Çin\'de Enerji İletim Hattı Tamamlandı

MİNFENG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Tarim Havzası'ndan geçen 4.197 kilometrelik ekstra yüksek voltajlı enerji iletim hattı yapımı tamamlandı. Ülkenin en büyük çölü Taklamakan'ın bulunduğu havzada yapımı tamamlanan hat, bölgenin güneyi için altyapı açısından bir dönüm noktası niteliğinde.

Projeyi inşa eden Çin Devlet Şebekesi Xinjiang Elektrik Enerjisi Şirketi'ne bağlı şirketlerden biri, an itibarıyla ülkede sınıfının en büyüğü olan 750 kilovoltluk hattın son bölümünün pazar günü şebekeye bağlanmasıyla 15 yıldır devam eden projenin tamamlandığını belirtti. Proje kapsamında 9 trafo merkezi ve yaklaşık 10.000 çelik kule inşa edildi.