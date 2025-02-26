Çin\'de Eski Eşyalar Geri Dönüşümde Popülerleşiyor

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TAİYUAN, 26 Şubat (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinin merkezi Taiyuan kentinde yaşayan Bayan Jiang, "Evdeki eski eşyaları atardım. Artık eski eşyalar birçok şekilde geri dönüştürülebiliyor. Hem de çok kolay bir şekilde. O yüzden artık evdeki eski eşyaları para karşılığı satmaya başladım" diyor.

Çin ekonomisinin hızla gelişmesi ve insanların yaşam standartlarının sürekli şekilde artmasıyla her yıl üretilen atık madde miktarında da artış görülüyor.

Yeşil ve düşük karbonlu döngüsel ekonomi kalkınma modeli olarak eski eşyaların geri dönüşümü, Çin'in döngüsel ekonomisine katkıda bulunma ve "çift karbon" hedefini gerçekleştirme konusunda giderek daha önemli bir rol oynuyor.

Jinyuan bölgesine yerleştirilen ölçülü geri dönüşüme yönelik 200'den fazla akıllı geri dönüşüm ünitesi, bölge sakinlerinin eski eşyalarını bölge içinde satmasına imkan veriyor.

Geleneksel geri dönüşüm yöntemleri, dağınık geri dönüşüm kanalları, düşük verimlilik ve düşük katma değer gibi güçlüklerle karşı karşıya.

İnternet ve büyük verinin hızlı gelişimi sayesinde eski eşya geri dönüştürme sektörü de dönüşüm ve güncelleme konusunda yeni fırsatlara kucak aşmış durumda.

Çin'de son yıllarda çevrimiçi ve çevrimdışı yöntemleri birlikte kullanarak kolay eski eşya geri dönüşümü hizmetleri sunan çok sayıda "internet + geri dönüşüm" platformu ortaya çıkmış durumda.

Kısa süre önce bir internet geri dönüşüm platformu aracılığıyla eski cep telefonunu satan Beijing sakini Li Yanjing, "Tüm süreç son derece kolay ve hızlıydı. İnternet platformunda talepte bulunduktan hemen sonra bir yetkili kapıma kadar gelip telefonu kontrol etti ve yaklaşık 10 dakika için ödeme yapıldı" diyor.

Bazı platformlar, halkın eski eşya geri dönüşümüne katılımını teşvik amacıyla puanları paraya çevirme ve nakit ödülleri gibi teşvik mekanizmaları da uygulamaya sokmuş durumda.

ATRenew geri dönüşüm şirketinin başkan ve COO'su Wang Yongliang, "Çin'in eski eşya geri dönüşümü ve döngüsel ekonomisinin piyasa büyüklüğü giderek artıyor. Hizmet kalitemizin sürekli şekilde artmasıyla çanta, saat, altın ve kıyafet gibi birçok kategoride geri dönüşüm hizmetleri giderek daha popüler hale geliyor. Sadece 2024 yılının üçüncü çeyreğinde bu çoklu kategorideki geri dönüşüm miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 270'in üzerinde artışla 950 milyon yuana (yaklaşık 130 milyon ABD doları) ulaştı" dedi.