Çin'de Gaokao'ya 12,9 Milyon Katılım

Çin'de "gaokao" adı verilen üniversite giriş sınavına ülke çapında 12,9 milyon öğrencinin katılacağı bildirildi.

Çin Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin birden fazla oturumda farklı konularda test edildiği sınava, bu yıl 12,9 milyon öğrenci katılacak.

Sınava katılan öğrenci sayısı, geçen yıla kıyasla yaklaşık 450 bin kişi azaldı.

Sınava giren öğrenci sayısı 2024'te 13,42 milyona ulaşarak rekor kırmıştı. 2025'te 13,35 milyona düşen aday sayısı, son 8 yılda ilk kez azalmıştı.

Geçen yılki düşüşün hızlanarak sürmesi, ülkede azalan doğum oranının genç nüfusa etkisini gösteriyor.