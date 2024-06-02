Çin'de Gıda Güvenliği Yasası Yürürlüğe Girdi - Son Dakika
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Çin'de Gıda Güvenliği Yasası Yürürlüğe Girdi

Çin\'de Gıda Güvenliği Yasası Yürürlüğe Girdi

Çin'de tahıl ve ilgili ürünlerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan gıda güvenliği yasası Cumartesi günü yürürlüğe girdi. Üretim ve rezervden dolaşım ve işlemeye kadar tüm tahıl tedarik sürecini kapsayan hükümler içeren 11 bölümlük yeni yasa, üst düzey yasama organı tarafından Aralık 2023'te kabul edilmişti. Yasada ekilebilir arazilerin korunmasına ilişkin hükümler de yer alıyor.

02.06.2024 11:33
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BEİJİNG, 2 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tahıl ve ilgili ürünlerin tedarikini güvence altına almayı amaçlayan gıda güvenliği yasası Cumartesi günü yürürlüğe girdi.

Üretim ve rezervden dolaşım ve işlemeye kadar tüm tahıl tedarik sürecini kapsayan hükümler içeren 11 bölümlük yeni yasa, üst düzey yasama organı tarafından Aralık 2023'te kabul edilmişti.

Yasa, tahılların işlenmesine yönelik olarak sektörün gelişimini teşvik edip yönlendirmek ve tahıl işleme ürünlerinin arz ve güvenliğini sağlamak üzere yapılacak çalışmaları belirliyor.

Yasa, tahıl işleme operatörlerinin ilgili endüstriyel standartlara riayet etmesini ve ürünlerinin kalite ve güvenliğini sağlamasını öngörüyor.

Dünyadaki ekilebilir arazilerin yalnızca yüzde 9'una sahip olan Çin'de 1,4 milyardan fazla insanın beslenmesi açısından gıda güvenliği büyük önem arz ediyor. Yasada ekilebilir arazilerin korunmasına ilişkin hükümler de yer alıyor.

Kaynak: Xinhua

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