Çin'de Güçlü Hortum 5 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

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GUANGZHOU, 28 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'nun Baiyun ilçesine bağlı Zhongluotan kasabasının Guangming köyündeki kurtarma araçları görülüyor, 28 Nisan 2024.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin merkezi Guangzhou'da Cumartesi günü öğleden sonra etkili olan güçlü bir hortum 5 kişinin ölümüne ve 33 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Hortum, kentin Baiyun bölgesinin Zhongluotan kasabasında saat 15.00 sularında etkili oldu. Hortumun meydana geldiği noktadan yaklaşık 2,8 kilometre uzaklıktaki Liangtian köyünde yer alan meteoroloji istasyonu saniyede 20,6 metrelik maksimum rüzgar hızı kaydetti. (Fotoğraf: Deng Hua/Xinhua)