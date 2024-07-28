Çin'de Heyelan: Ölü Sayısı 11'e Yükseldi

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CHANGSHA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesiminde bulunan Hunan eyaletindeki Hengyang kentine bağlı Shouyue kasabasının Yuelin köyünde meydana gelen heyelan görülüyor, 28 Temmuz 2024.

Eyalet acil durum komuta merkezi Pazar günü yaptığı açıklamada, eyaletteki yağışların tetiklediği heyelan nedeniyle ölenlerin sayısının 11'e yükseldiği belirtti.

Hengyang kentine bağlı Yuelin köyünde Pazar günü saat 08.00 sularında meydana gelen heyelan, köydeki bir evin kısmen yıkılmasına neden oldu. Olayda 18 kişi toprak altında kaldı.

Kurtarma ekipleri Pazar günü saat 11.30 itibarıyla 11'i ölü ve 6'sı yaralı olmak üzere toplam 17 kişiye ulaştı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye 240'ın üzerinde kurtarma görevlisi sevk edilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)