Çin\'de Hidrojen Hibrit Güç Kaynağı Sistemine Uyumlu İHA Test Uçuşları Gerçekleştirildi

ÇEKİM TARİHİ: 28 Mart 2024
1. Hidrojen hibrit enerji kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf insansız hava aracının çeşitli görüntüleri
Çin'de hidrojen hibrit güç kaynağı sistemine uyumlu hale getirilen endüstriyel sınıf bir insansız hava aracı (İHA) test uçuşlarını başarılı bir şekilde gerçekleştirdi.
Çin'in Dalian kentinde bir araştırmacı liderliğindeki ekip tarafından bağımsız olarak geliştirilen bu İHA, yüksek verimlilik, yüksek güvenilirlik ve uzun batarya ömrü sunuyor.
Uzmanlar bu güç kaynağı sisteminin insansız hava araçlarının dayanıklılığını iki saate kadar çıkarabileceğini söylüyor.
"Geliştirdiğimiz yakıt hücresi bağlantı sistemi, lityum-iyon bataryaların eksikliklerini telafi etme avantajının yanı sıra uzun dayanıklılık ve hızlı yakıt ikmali avantajlarına ve aynı zamanda lityum-iyon bataryalar gibi hızlı dinamik tepkiye sahip. Bu da İHA'lar ve 'uçan arabalar' da dahil olmak üzere alçak irtifa hava araçlarının dayanıklılık gereksinimlerini karşılayabileceği anlamına geliyor."
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Dalian'dan bildiriyor. (XHTV)
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