Çinli karı koca İngiliz istihbaratı için casusluk şüphesiyle soruşturuluyor - Son Dakika
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Çinli karı koca İngiliz istihbaratı için casusluk şüphesiyle soruşturuluyor

Çinli karı koca İngiliz istihbaratı için casusluk şüphesiyle soruşturuluyor

Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, devlet sırlarına vakıf kurumlarda çalışan Çinli bir karı kocanın, İngiliz istihbaratı için casusluk yaptıkları şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

03.06.2024 13:42
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Çin'de istihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, devlet sırlarına vakıf kurumlarda çalışan Çinli bir karı kocanın, "İngiliz istihbaratı için çalıştıkları" şüphesiyle soruşturulduğunu açıkladı.

Bakanlığın WeChat hesabından yapılan paylaşımda, soyadının "Vang" olduğu belirtilen erkek ile "Cou" olduğu belirtilen kadının, İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına casusluk yaptıkları şüphesiyle soruşturuldukları belirtildi.

Paylaşımda, devlet sırlarına erişimi olan bir pozisyonda çalışan Vang'ın 2015 yılında bir değişim programıyla İngiltere'ye gittiği ve burada MI6 ajanları ile arkadaş olduğu, partilere ve gezilere davet edildiği aktarıldı.

MI6 ajanlarının daha sonra Vang'a yüksek ücretli "danışmanlık" teklif ettiği belirtilen paylaşımda, bu yarı zamanlı araştırma işlerinin, zamanla kamu programlarından Çin devletine ilişkin bilgiler edinmeye kadar evrildiği kaydedildi.

Paylaşımda, ajanların bir süre sonra kimliklerini Vang'a açıkladıkları ve İngiliz istihbaratı için çalışmasını teklif ettikleri, Vang'ın teklifi kabul etttiği ve sonra ona casusluk eğitimi verdikleri ifade edildi.

Vang'ın eşi Cou'nun da hassas devlet bilgilerinin yer aldığı temel kurumların birinde çalıştığı aktarılan paylaşımda, MI6'in ona kocasıyla birlikte çalışması için maaşının iki katını teklif ettiği, tehditler ve ikna çabaları sonucunda onun da İngiliz istihbaratı için çalışmayı kabul ettiği kaydedildi.

MI6'in adı ikici kez geçiyor

Devlet Güvenliği Bakanlığı, daha önce ocak ayında yaptığı bir paylaşımda, ilk kez İngiliz istihbarat kuruluşu MI6'nın Çin'deki faaliyetlerine işaret etmişti.

Bakanlık, Çin'deki bir uluslararası danışmanlık şirketinin yöneticisi olan üçüncü ülke vatandaşını İngiliz istihbarat kuruluşu MI6 adına casusluk yaptığı şüphesiyle sortuşturduğunu bildirmişti.

Bakanlığın sosyal medya hesabında daha önce ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) adına casusluk yaptığı öne sürülen kişilerin yakalandığına dair paylaşımlar yer almıştı.

10 Ağustos 2023'te Çin'de kamuya ait bir silah şirketinin 52 yaşındaki çalışanının casusluk şüphesiyle gözaltına alındığı, zanlının İtalya'da öğrenim görürken CIA için çalışmaya başladığı öne sürülmüştü.

21 Ağustos 2023'te Çin'de 39 yaşındaki bir bakanlık yetkilisinin CIA adına casusluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına altına alındığı, soyadının "Hao" olduğu belirtilen şahsın Japonya'da öğrenimini sürdürürken CIA tarafından "işe alındığı" iddia edilmişti.

Casuslukla Mücadele Yasası'nda değişiklik

Çin'de Casuslukla Mücadele Yasası'nda Temmuz 2023'te yürürlüğe giren değişiklikle, devlet sırrı niteliğindeki bilgilerin tanımı muğlaklaştırılırken adli makamlara geniş soruşturma yetkileri tanınmıştı.

İstihbarattan sorumlu Devlet Güvenliği Bakanlığı, 31 Temmuz 2023'te açtığı WeChat hesabında, kamuoyunu karşı istihbarat çalışmalarına yönelik bilinçlendirme amacıyla paylaşımlar yapmaya başlamıştı.

Kaynak: AA

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