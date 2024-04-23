Çin'de inşaat kazası: 4 ölü, 2 yaralı

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HEFEİ, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Anhui eyaletine bağlı Jiangkou kasabasında Pazartesi günü inşaat halindeki bir evin çökmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kasaba yönetimi Salı günü yaptığı açıklamada evin saat 13.30 sularında çöktüğünü bildirdi.

Yönetime göre 3 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi ise tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yaralı 2 kişi de hastanede tedavi görüyor.

Yapılan ön incelemeler, beton dökümü sırasında vinç operatörünün hatalı işlem yapmasından dolayı kazanın meydana geldiğini ortaya koydu. Vinç kepçesi yanlışlıkla evin yapı kolonuna çarparak duvarın çökmesine neden oldu.

Vinç operatörü, yerel kamu güvenliği yetkilileri tarafından gözaltına alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma ise devam ediyor.