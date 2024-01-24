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Çin'de iş yerinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Çin'de iş yerinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti

Çin'in Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentinde bir iş yerinin bodrum katında çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Yangına 120 personel müdahale ettiği belirtilirken, yangının nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

Çin\'de iş yerinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti
24.01.2024 - 19:42,
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- Çin'de iş yerinde yangın: 39 ölü

PEKİN - Çin'in Jiangxi eyaletinde bir iş yerinde çıkan yangında 39 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

Çin'in doğusundaki Jiangxi eyaletine bağlı Xinyu kentindeki bir iş yerinin bodrum katında yerel saatle 15.24'te yangın çıktı. Alevlerin 2 katlı binayı sardığı yangında, gökyüzüne yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, yangında 39 kişinin hayatını kaybettiği, en az 9 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yangına 120 personelin müdahale ettiği öğrenildi. Yetkililer, binada mahsur kalanlar olduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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