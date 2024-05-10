Çin'de Kar Leoparı Doğaya Salındı

Güncel

NAGQU, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nde yer alan Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda bir kar leoparını doğaya salan insanlar, 7 Mayıs 2024.

Xizang bölgesinin Nyima ilçesinde Pazar gecesi bir ağıla girerek dört koyunu öldüren yetişkin bir kar leoparı, ertesi gün sabah saatlerinde yerel yaban hayatı koruma departmanı tarafından yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen kar leoparı, daha sonra Changtang Ulusal Doğa Koruma Alanı'nda serbest bırakıldı. (Fotoğraf: Jiang Fan/Xinhua)