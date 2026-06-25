Çin\'de Kara Para Davası: 1.200 Kişi Hakkında İşlem

BEİJİNG, 25 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Ocak 2025 ile Mayıs 2026 tarihleri arasında uyuşturucuyla bağlantılı kara para aklama suçlamasıyla 1.200'den fazla kişi hakkında dava açıldı.

Çin Yüksek Halk Savcılığı Başsavcı Yardımcısı Miao Shengming perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, savcılık makamlarının kara para aklama suçlarının üzerine giderek, kapsamlı soruşturmalar yürüttüğünü ve uyuşturucuyla bağlantılı yasadışı varlıkların geri alınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti.

Miao, büyük ölçekli bir sınır ötesi uyuşturucu kaçakçılığı, ticareti ve kara para aklama davasında Li soyadlı bir suçlunun idam cezasına çarptırıldığını söyledi.

Başsavcı Yardımcısı, söz konusu davada 48 milyon yuanın (yaklaşık 7,04 milyon ABD doları) üzerinde bir tutarın sanal para birimleri kullanılarak aklandığını tespit ettiklerini ifade etti.