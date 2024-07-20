Çin'de Karayolu Köprüsü Çöktü, 11 Kişi Hayatını Kaybetti

Xİ'AN, 20 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısında yer alan Shaanxi eyaletinde bir karayolu köprüsünün kısmen çökmesi sonucu 11 kişi hayatını kaybetti.
Eyalet tanıtım departmanının Cumartesi günü verdiği bilgilere göre Shangluo kentine bağlı Zhashui ilçesinde bulunan köprü, Cuma günü ani bastıran sağanak yağışların tetiklediği seller nedeniyle saat 20.40 sularında çöktü.
Kurtarma ekipleri Cumartesi günü saat 10.00 itibarıyla nehre düşen 5 aracı kurtardı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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