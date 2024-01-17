Çin\'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2023 Yılında Yüzde 4,6 Arttı

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi sadece Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarken, Kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,52 oranında büyüme kaydetti.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.