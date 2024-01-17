 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2023 Yılında Yüzde 4,6 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi

Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2023 Yılında Yüzde 4,6 Arttı

Çin'de önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Ulusal İstatistik Bürosu'nun verilerine göre, sanayi üretimi Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarken, Kasım ayına göre ise yüzde 0,52 oranında büyüme kaydetti. Bu veriler, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılmaktadır.

Çin\'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2023 Yılında Yüzde 4,6 Arttı
17.01.2024 - 09:36,
Abone Ol

BEİJİNG, 17 Ocak (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'de 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 4,6 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun Çarşamba günü açıkladığı verilere göre, sanayi üretimi sadece Aralık ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,8 artarken, Kasım ayına kıyasla ise yüzde 0,52 oranında büyüme kaydetti.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,81 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2023 Yılında Yüzde 4,6 Arttı - Son Dakika


09:51
Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24
Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01
Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:36
İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:33
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:28
10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17
Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok

Son Dakika
09:51 Canan Karatay'ı dolandırmıştı: Şanlıurfa'da yakalandı
09:24 Beşiktaş taraftarından Arda Turan'a olay Seçil Erzan göndermesi! Tüm tribün aynı tezahüratla inledi
09:22 SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı belli oldu! İşte kuruşu kuruşuna ek zamlı maaşlar
09:01 Berrak Tüzünataç, daracık tulumuyla kalça dansı yaptı
08:33 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'e son dakika şoku! Kupadan elendiler
08:36 İçişleri Bakanı Yerlikaya: 'Kahramanlar-44' operasyonlarıyla teröristlerin mağara ve sığınakları yok edildi
08:28 10 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 32 şüpheli yakalandı
08:17 Yüzündeki değişimden dolayı eleştirilen Gökhan Özen'den tepki. Filtre kullanılmış, estetik yok
07:39 Yolcu, kabin görevlisinin kolunu ısırdı! Uçak havalimanına geri döndü
03:50 Yere düşen yaşlı adam hayatını kaybetti, cenazeyi şemsiye ile korudular
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 10:26:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Katma Değerli Sanayi Üretimi 2023 Yılında Yüzde 4,6 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement