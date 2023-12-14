Çin\'de kömür madeninde çökme: 3 işçi hayatını kaybetti

Çin'in kuzeyindeki Şaanşi eyaletinde kömür madeninde yer altı ambarının çökmesi sonucu üç işçinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Huajin Kok Kömürü İşletmesine ait maden ocağında göçük meydana geldi.

Ocakta kömür depolanan yer altı ambarının çökmesi sonucu içerideki dört işçiden üçü hayatını kaybetti, bir işçi göçükten sağ çıkarıldı.

Kazanın sebebi henüz bilinmezken olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ölümlü maden kazaları

Çin'de altyapının eski, güvenlik düzenlemelerinin yetersiz olduğu kömür madeni işletmelerinde, son yıllarda denetimlerin artırılmasıyla sayısı azalsa da kazalara sık rastlanıyor.

İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bu yıl 22 Şubat'ta açık kömür madeninin bir kısmı çökmüş, toprak altında kalan 5 işçi ölmüştü.

Sıçuan eyaletinde 27 Şubat'ta maden ocağının çökmesi sonucu 5 işçi hayatını kaybetmişti.

Şaanşi eyaletinde 21 Ağustos'ta kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu 11 işçi yaşamını yitirmişti.

Guicou eyaletinde 20 Ekim'de kömür madeninde çıkan yangında 16 işçi hayatını kaybetmişti.