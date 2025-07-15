Çin'de Konut Fiyatlarında Düşüş Devam Ediyor

BEİJİNG, 15 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in 70 büyük ve orta ölçekli kentinde ticari konut fiyatlarında yaşanan düşüş, haziran ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla gevşemeye devam etti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun salı açıkladığı verilere göre birinci kademe kentler olan Beijing, Shanghai, Guangzhou ve Shenzhen'de yeni konut fiyatları, geçen yıla göre yüzde 1,4 düşerken, düşüş hızı mayıs ayına göre yüzde 0,3 azaldı.

Verilere göre ülkenin ekonomik merkezi olan Shanghai'da yeni konut fiyatlarında geçen ay geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 artış görüldü.

Yeni konut fiyatları haziran ayında ikinci kademe kentlerde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 oranında gerilerken düşüş hızı 0,5 yüzde puan azaldı, üçüncü kademe kentlerde ise fiyatlar yüzde 4,6 düşerken, düşüş hızı ise 0,3 yüzde puan geriledi.