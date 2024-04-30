Çin'de Kovid-19 DNA Dizilimini Açıklayan Bilim İnsanının Laboratuvara Girişi Engellendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'de Kovid-19 DNA Dizilimini Açıklayan Bilim İnsanının Laboratuvara Girişi Engellendi

Çin\'de Kovid-19 DNA Dizilimini Açıklayan Bilim İnsanının Laboratuvara Girişi Engellendi

Çin'de Kovid-19 DNA dizilimini ilk kez açıklayan bilim insanı Cang Yongcın, Şanghay'daki laboratuvarına girişinin engellendiğini açıkladı. Cang ve ekibi, çalıştıkları laboratuvarı aniden boşaltmalarının istendiğini belirtti. Cang, protesto etmek amacıyla laboratuvarın önünde beklediğini ve daha sonra sansürlenerek kaldırılan bir paylaşım yaparak bilimi ve hakikati aramaya devam edeceğini ifade etti. Laboratuvarın bağlı olduğu Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezi ise laboratuvarın yenilendiği ve güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını savunurken, Cang ve ekibine alternatif laboratuvar alanı sağlandığını belirtti. Ancak Cang, kendisine veya ekibine herhangi bir alternatif sunulmadığını ve sonradan önerilen laboratuvarın güvenlik standartlarını karşılamadığını aktardı. Cang Yongcın, 2020 yılında Kovid-19'un DNA dizilimini çıkaran ve dünyayla paylaşan bilim insanı olarak biliniyor. Ancak Çin'deki resmi makamların onayı olmadan bu bilgileri açıklaması, onu ülkesinde otoritelerin hedefi haline getirmişti.

30.04.2024 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'de Kovid-19 DNA dizilimini ilk kez açıklayan bilim insanının, Şanghay'daki laboratuvarına girişinin engellediğini bildirildi.

Virolog Cang Yongcın, sosyal paylaşım sitesi Weibo'daki hesabından yaptığı açıklamada, kendisinin ve ekibinin, çalıştıkları laboratuvarı aniden boşaltmalarının istendiğini belirtti.

Hafta sonunda laboratuvarına gitmek istediğinde kapıdaki güvenlik görevlilerinin, kendisini içeri almadığını ifade eden Cang, yağmur altında kaldırımda bir kartonun üzerine oturup bekleyerek olayı protesto ettiğini kaydetti.

Cang'ın "Gitmiyorum, terk etmiyorum, bilimi ve hakikati aramaya devam edeceğim." ifadesini kullandığı paylaşım, bir süre sonra sansürlenerek platformdan kaldırıldı.

Laboratuvarın bağlı olduğu Şanghay Halk Sağlığı Kliniği Merkezinin internet sitesinden yapılan açıklamada, "laboratuvarın yenilendiği ve güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı" belirtilirken Cang ve ekibine alternatif laboratuvar alanı sağlandığı savunuldu.

Cang ise tahliye duyurusundan önce kendisine veya ekibine herhangi bir laboratuvar alternatifinin sunulmadığını, sonradan önerilen laboratuvarın ise güvenlik standartlarını karşılaşmadığı için çalışmalarını yürütmeye uygun olmadığını aktardı.

Kovid-19'un DNA dizilimini ilk o yayımlamıştı

Cang Yongcın, 2020 yılı başlarında, o sırada Çin'de ortaya çıkan "gizemli solunum yolu hastalığı" olarak anılan Kovid-19'a yol açan virüsün DNA dizilimini çıkarmış, 11 Ocak 2020'da dünyayla paylaşmıştı.

Cang'ın paylaştığı DNA dizilimi, dünya genelinde virüsün daha iyi anlaşılması, test kitleri ve aşıların geliştirilmesi, salgın kontrol çalışmalarının planlanması ve yürütülmesi açısından kritik eşik olmuştu.

Ancak Cang'ın Çin'deki resmi makamların onayı olmadan virüsün genetik bilgilerini açıklaması, onu ülkesinde otoritelerin hedefi haline getirmişti.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19 salgını, tüm dünyaya yayılarak milyonlarca kişini ölümüne yol açmış, aylarca süren karantina ve salgın kontrol tedbirleri dünya genelinde ekonomik etkinlikleri ve sosyal hayatı olumsuz etkilemişti.

Kaynak: AA

Sağlık, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Kovid-19 DNA Dizilimini Açıklayan Bilim İnsanının Laboratuvara Girişi Engellendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 İmamoğlu’ndan “Edanur“ paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız İmamoğlu'ndan "Edanur" paylaşımı: Sorumluları cezasız bırakmayacağız
16:14 İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada İsrail polisinin Türk vatandaşını öldürdüğü anlar kamerada
15:32 Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim’i yasaklamak anayasayı tanımamaktır Valiliğin 1 Mayıs kısıtlamasına tepki gösteren Özel, AYM kararını gösterdi: Taksim'i yasaklamak anayasayı tanımamaktır
15:21 Yer: İzmir Sokak ortasında insan derisi bulundu Yer: İzmir! Sokak ortasında insan derisi bulundu
13:56 Kudüs’te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü Kudüs'te İsrail polisine bıçaklı saldırı düzenleyen Türk vatandaşı öldürüldü
17:07 Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1’i ağır 3 yaralı Şırnak'ta askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerimiz şehit oldu: 1'i ağır 3 yaralı
16:36 İzmir’de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası İzmir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanığa 20 yıl hapis cezası
16:35 Londra’da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi Londra'da kılıçlı saldırı: 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
16:22 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye’den pes dedirten sözler: Her erkek yapar 25 yıllık eşi tarafından aldatıldığını kabul eden Kibariye'den pes dedirten sözler: Her erkek yapar
15:36 Londra’da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı Londra'da Bir Restoranda Telefon Hırsızlığı Anı Kameraya Yansıdı
15:35 Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı Ender Saraç, oğluna istismar suçundan yargılanıyor! Anne şikayetçi olmadı, çocuğa kayyım atandı
15:19 Bunu da gördük Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi Bunu da gördük! Alışveriş sırasında kocasına tasma takıp gezdirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2024 17:35:29. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'de Kovid-19 DNA Dizilimini Açıklayan Bilim İnsanının Laboratuvara Girişi Engellendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement