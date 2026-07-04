Çin\'de Maden Patlamasında İhlal Soruşturması

Çin'de 22 Mayıs'ta Şanşi eyaletindeki bir kömür madeninde gaz patlaması sonucu 82 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin ihmalleri olduğu şüphesiyle iki denetim yetkilisi hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Ulusal Maden Güvenliği İdaresinin Şanşi Bürosu yetkilileri Hu Huisong ve Yu Cangçing hakkında "kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Şanşi eyaletinin Çangcı iline bağlı Çinyüen ilçesindeki Liuşınyü Kömür Madeni'nde 22 Mayıs'ta meydana gelen gaz patlamasında 82 işçi hayatını kaybetmiş, 128 işçi yaralanmış, 2 işçi kaybolmuştu.

Kömür madenindeki patlama, ülkede son yıllarda en fazla can kaybına yol açan maden faciası olarak kayıtlara geçmişti.

Kazanın ardından yürütülen ön soruşturmada ihmallerinin bulunduğu tespit edilen, aralarında işletmeci şirket Shanxi Tongzhou Grup'un kontrolörleri, sorumlu yetkilileri ve bağlantı personelinin olduğu bazı şüpheliler gözaltına alınmıştı.

Çangcı Enerji Bürosunun kayıtlarına göre, yılda 1,2 milyon ton kömür üreten Liuşınyü Kömür Madeni, metan gazı yoğunluğunun tehlikeli seviyede bulunduğu "yüksek gaz madeni" olarak sınıflandırılıyor.

İşletmeci şirketin, geçen yıl iş güvenliği tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle iki idari ceza almasına rağmen faaliyetini sürdürmesi denetim ihmalini gündeme getirmişti.

Sanayisinin enerji kaynağı büyük ölçüde iç piyasada üretilen kömüre dayanan Çin'de altyapının eski, iş güvenliği tedbirlerinin eksik olduğu kömür ocaklarında ölümlü kazalar meydana geliyor.